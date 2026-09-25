Geertruida, Hollanda Milli Takımı kadrosundan derhal ayrıldı

Lutsharel Geertruida, PSV'nin resmi kanallardan duyurduğu üzere Hollanda Milli Takımı kadrosundan ayrıldı.

PSV'nin aktardığına göre savunma oyuncusu hafif bir sakatlık yaşadı. Teknik direktör Xavi Hernández ise yerine bir oyuncu çağırmayacak.

Geertruida, iyileşme sürecine ve PSV'nin önündeki maçlara odaklanmak için Eindhoven'a geri dönecek.

Geertruida, perşembe günü Almanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında (1-1) karşılaşma boyunca yedek kulübesinde kaldı. Bu nedenle bu milli maç döneminde süre alamadı.

Xavi, Almanya karşısında sağ stoper pozisyonunda Jan Paul van Hecke'yi tercih etti. Sağ bek Denzel Dumfries de ilk 11'de yer aldı.

Hollanda Milli Takımı'nda Geertruida için rekabet oldukça yüksek. PSV'li oyuncunun görev yapabildiği pozisyonlar için Jurriën Timber ve Jeremie Frimpong da seçenekler arasında yer alıyor.

Geertruida, Hollanda Milli Takımı formasıyla 21 maça çıktı ve henüz gol atamadı.