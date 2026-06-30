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Geert WildersImago
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Geert Wilders, Hollanda - Fas maçının bitiminden on dakika sonra X'te bir paylaşım yaptı

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası

Geert Wilders, Hollanda ile Fas arasındaki Dünya Kupası maçı sonrasında dikkat çekici bir spor temalı tweet paylaştı. Siyasetçi, heyecan verici bir penaltı atışları serisinin ardından elde edilen zaferden dolayı AtlasAslanları’nı tebrik etti.

Salı sabahı saat 06:07'de Wilders, yapay zeka tarafından oluşturulan bir fotoğrafla X'te paylaşımda bulundu. Fotoğrafta, Fas'ın kaptanı Achraf Hakimi ile el sıkışıyor.

“Tebrikler, Fas!” yazan kısa bir açıklama eşlik ediyor. Wilders’ın tweet’i iki saat içinde yarım milyondan fazla kez görüntülendi.

Fas, Dünya Kupası sekizinci finallerinde Kanada ile karşılaşacak. Hollanda milli takımı için ise dünya şampiyonası sona erdi.

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