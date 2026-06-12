Geçmişten gelen bir darbe, Mourinho’nun Madrid’deki planlarını altüst ediyor

Yaz transfer pazarı daha açılmadan, Real Madrid'in başına geri dönen Portekizli José Mourinho, Santiago Bernabéu'daki yeni projesinin ana hatlarını çizen çelişkili haberler almaya başladı; Bu, "The Special One"un eski kulübü İngiliz Manchester United'dan aldığı ani darbenin ardından gerçekleşti.

Mourinho'nun Real Madrid kadrosunu güçlendirmek için en büyük önceliği olarak belirlediği West Ham United'ın orta saha oyuncusu Matheus Fernandes, Manchester United'a imza atmaya her zamankinden daha yakın hale geldi. İngiliz "The Times" gazetesinin yayınladığı habere göre, "Kırmızı Şeytanlar" Real Madrid ve Arsenal'i geride bırakarak oyuncuyu transfer etme yarışında liderliğe yükseldi. Görünüşe göre, değeri yaklaşık 80 milyon sterlin (90 milyon avrodan fazla) olarak tahmin edilen Portekizli milli oyuncu, United forması giymeye çok yakın.

Bu haberler, Mourinho'nun planları için büyük bir darbe oluşturuyor. Mourinho, spor yönetimine takımın şu anda eksikliğini duyduğu teknik özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu transfer edilmesi gerektiğini bildirmiş ve Fernandes'i eksik parçası olarak görüyordu. Teknik direktörün isteğine rağmen, West Ham'ın yüksek mali talepleri nedeniyle transfer başından beri karmaşıktı. Takımın düşüşe geçmesine rağmen, West Ham oyuncuyu astronomik bir bedele satmakta ısrarcıydı; oysa onu sadece bir yıl önce 45 milyon avroya transfer etmişti.

Son haftalarda oyuncunun Madrid'e yaklaşacağına dair spekülasyonları artıran şey, Real Madrid teknik direktörüyle aynı uyrukta olması ve ünlü menajer Jorge Mendes'in ajansını temsil etmesiydi. Ancak Manchester United'ın güçlü bir şekilde devreye girmesi bu umutları boşa çıkardı ve transfer dönemi zirveye ulaşmadan Real Madrid önemli bir hedefini kaybetti.