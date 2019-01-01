Transfer

Gazişehir'den gece yarısı 3 transfer bombası

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GoalTurkiye
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir, üç yabancı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, Souleymana Diarra, Yuri Lodygin ve Bortlomiew Pawlowski'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Son olarak Olympiacos forması giyen Rus file bekçisi Yuri Lodygin ile iki yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep temsilcisi, Polonyalı Bartlomiej Pawloski ve Malili Souleymane Diarra ile 3'er yıllık anlaşmaya vardı.

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