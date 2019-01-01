Gazişehir'den gece yarısı 3 transfer bombası
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GoalTurkiye
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, Souleymana Diarra, Yuri Lodygin ve Bortlomiew Pawlowski'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Son olarak Olympiacos forması giyen Rus file bekçisi Yuri Lodygin ile iki yıllık sözleşme imzalayan Gaziantep temsilcisi, Polonyalı Bartlomiej Pawloski ve Malili Souleymane Diarra ile 3'er yıllık anlaşmaya vardı.