Gaziantep'ten Marius Sumudica açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica'ya sözleşme teklif ettiklerini ve Rumen teknik direktörden dönüş beklediklerini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan teknik direktör Marius Sumudica hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Sumudica’ya sözleşme teklif edildiği ve tecrübeli teknik direktörden yanıt beklendiği ifade edildi. Kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

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Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. "

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Önceki gün Rumen basınında çıkan haberlerde Marius Sumudica'ya 'da daha önce çalıştığı Al Shabab'tan çok yüksek maaşlı bir teklif geldiği ve tecrübeli teknik direktörün de bu teklife sıcak baktığı belirtilmişti.

Ayrıca Rumen teknik direktör, sezon içinde birçok basın toplantısında yönetimin kendisine sözleşme teklif etmediğinden yakınmıştı.

1.5 sezondur Gaziantep FK'nın başında bulunan Marius Sumudica, takımı ile çıktığı 54 maçta sadece 12 yenilgi yaşadı ve müsabakaların yaklaşık yarısına yakını (24 galibiyet) kazandı.