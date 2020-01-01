Gaziantep'ten ses getiren transfer: Andre

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Gremio'dan Brezilyalı forvet oyuncusu Andre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Gaziantep FK daha önce dört kez Milli Takımı'nın da formasını giyen Andre ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada " Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımında da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde geçiren 29 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'da Dinamo Kiev, ve Sporting CP gibi kulüplerde forma giymişti.

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Kulüp kariyerinde toplamda 331 maça çıkan Andre 93 kez gol sevinci yaşadı.