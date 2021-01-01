Gaziantep savunmasına Roderick Miranda'yı kattı

Gaziantep FK, son olarak Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.

Marius Sumudica döneminde sık sık Rumen oyuncuları ve Romanya Ligi'nde forma giyen isimleri transfer eden Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto'nun göreve gelmesinin ardından Portekiz'e yöneldi.

Güneydoğu temsilcisi, transferin son gününde Portekizli savunma oyuncusu Roderick Miranda'yı transfer etti.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllığına anlaşıldı.

Benfica'da kendini gösteren Miranda, genç yaşlarda Servette ve Deportivo La Coruna takımlarına kiralandı.

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2013-14 sezonunda Rio Ave'ye transfer olan Portekizli oyuncu, burada 4 sezon geçirdi.

Portekizli menajer Jorge Mendes ile sıkı bağlantıları olan Wolverhampton'ın son dönemde transfer ettiği Portekizli oyunculardan biri olan Miranda, geçen sezonu Portekiz Ligi'nde yine Mendes'in takımı olarak bilinen Famalicao'da kiralık olarak geçirdi.

29 yaşındaki oyuncu,Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'da bir sezon forma giydi.