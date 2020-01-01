Gaziantep FK'dan gençlere dev yatırım

Gaziantep FK 4200 kişilik bir gençlik platformu kurarak geleceğin temellerini atıyor.

Gaziantep Futbol Kulübü bünyesine bağlı İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu kuruluyor. Platform bünyesinde her biri 42 kişiden oluşacak 100 takım kurulacak.

Gençlik platformuyla, 15-30 yaşları arasında üniversite, lise, girişimci ve mahalleli gençlerin; İnovasyon, girişimcilik ve spor üzerine çalışmalar gerçekleştirmelerini, Gaziantep Futbol Kulübüne ve Gaziantep şehrine aidiyet duygusuyla hem kendilerini hem de çevrelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

"Gençliğin gücünden faydalanmak istiyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, İnovasyon ve Girişimcilik Sportif Gençlik Platformu ile 'ye örnek bir yapılanmayı başlattıklarını bildirdi. Büyükekşi, gençlerin iyi yetişmesinin önemine dikkat çekerken, "Gençlik, bizim en önemli varlığımız, geleceğimizdir. Dolayısıyla gençlerimizin gelişen bilim, teknoloji, sanat ve sporla barışık, bu alanlarda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve günümüzün gerektirdiği donanımlara sahip bir şekilde yetişmeleri ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Platformla, daha güçlü bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Gaziantep ve daha başarılı bir Gaziantep Futbol Kulübü için gençlerimizin enerjisinden, fikirlerinden yani gençliğin gücünden faydalanmak istiyoruz" dedi.

Daha fazla takım

Platformda görev almak isteyen gençler başvurularını 10 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında www.gfkgenclikplatformu.org adresi üzerinden yapacaklar. Uygun kritere sahip başvurular özel olarak tasarlanmış online sınav sistemi ve gelecek raporuna davet edileceklerdir. Sınav ve rapor sonuçlarına göre birinci nesil çekirdek ailesini oluşturacak olan gençlik platformu 6 Mart itibariyle ekip çalışmalarına başlayacaktır.

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Platforma üye gençlere yönelik eğitim ve hayat başarısını artıracak eğitimler, atölyeler, seminerler, çalıştaylar ve yarışmalar düzenlenecek. Platform üyeleri Office Programları, TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi), Bilgiye Nasıl Ulaşırım, Design Thinking, Ekip Çalışması, Beden Dili, İnovasyon, Paramı Nasıl Yönetirim, Finansal Okur Yazarlık, Wordpress ile Site Kurma, Liderlik, Girişimcilik, Algoritmik Düşünce Tekniği, Geri ve İleri Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Origami, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Temel Fizik Kanunları, Güneydoğu Medeniyetleri, Güneş Sistemi, TÜBİTAK Proje Yazımı, Uzay Görevleri, Fusion 360, Mobil Uygulama, Kripto Paralar, Drama, Anadolu Tarihi, Python Kodlama, Üniversiteler ve Kariyer, CV Hazırlama ve Davranış Bilimleri gibi olası eğitimlerle donanımlarını artıracak, geleceğe daha güçlü hazırlanacaklar.

Platform üyesi gençlere yönelik, teknoloji, bilim ve sanat alanında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 3D Printer, IoT, Geri Dönüşüm & İleri Dönüşüm, Yapay Zeka, Model Uçak, Model Uydu, Tinkercat, Drone, Resim Sanat, Yenilenebilir Enerji, Uzay Çalışmaları, 3 Boyutlu Tasarım Modelleme ve Stop Motion gibi konulardaki atölye çalışmaları ile gençler teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etme ikanı bulacaklar.

Ayrıca, gençlere yönelik Bilgi Çağı Ekonomisi, Zaman Yönetimi, Organizasyonel İnovasyon, Uzay Teknolojileri, İnternetin Bilinçsiz Kötüye Kullanımı, Dijital Dönüşüm, Nöropazarlama ve Girişimcilik gibi konularda seminerler düzenlenecek. Platform çalışma programı kapsamında, futbol ve basketbol müsabakaları, kısa film yarışması, tribün tezahüratı yarışması, tribün marşı yarışması ve fotoğraf gibi yarışmalar da yer alacak.