Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe dün akşam evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdi Türkiye'de şimdi gözler bu akşam Galatasaray'ın oynayacağı kritik maça çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, kulüp efsanesi Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Haberin devamı aşağıda Peki Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gelecek maç Süper Lig GAZ GAL Maç önizlemesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. GAZİANTEP FK-GALATASARAY CANLI İZLE Maç Tarih Saat Kanal Gaziantep FK-Galatasaray 3 Şubat Pazartesi 20.00 beIN SPORTS 1