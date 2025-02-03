Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe dün akşam evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdi
Türkiye'de şimdi gözler bu akşam Galatasaray'ın oynayacağı kritik maça çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, kulüp efsanesi Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Peki Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.
Gelecek maç
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-GALATASARAY CANLI İZLE
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Gaziantep FK-Galatasaray
|3 Şubat Pazartesi
|20.00
|beIN SPORTS 1