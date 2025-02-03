Victor Osimhen of Galatasaray celebrates Getty Images
Can Özer

Gaziantep FK-Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

Gaziantep FK - GalatasarayGaziantep FKGalatasaraySüper Lig

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe dün akşam evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdi

Türkiye'de şimdi gözler bu akşam Galatasaray'ın oynayacağı kritik maça çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, kulüp efsanesi Selçuk İnan'ın yönettiği Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

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Peki Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gelecek maç

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-GALATASARAY CANLI İZLE

MaçTarihSaatKanal
Gaziantep FK-Galatasaray3 Şubat Pazartesi20.00beIN SPORTS 1
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