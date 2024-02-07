Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı izle | goal.com/tr

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yüzünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmiş durumda.

Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlıyor.

Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Maç Tarih Saat Kanal Gaziantep FK - Fenerbahçe 7 Şubat Çarşamba 20.45 A Spor

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE