Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, bu akşam güneyde deplasmana çıkacak. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Google'da binlerce kullanıcı Gaziantep FK Beşiktaş maçı saat kaçta ve Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle cümleleriyle arama yaptırıyor. Haberin devamı aşağıda Karşılaşmanın tüm detaylarını ise goal.com/tr bildiriyor... Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gelecek maç Spor Toto Süper Lig GAZ BJK Maç önizlemesi Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Gaziantep FK - Beşiktaş 11 Mart Pazartesi 20.30 beIN SPORTS 1 46 puanla 4. sırada Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK ise 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Selçuk İnan, takımının başında ilk maçına bu akşam Beşiktaş'a karşı çıkacak.