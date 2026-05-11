Gazeteci, Ajax - FC Utrecht maçını izlemekten tiksindi

Willem Vissers, Pazar günü Ajax - FC Utrecht (1-2) maçını izledi. De Volkskrant gazetesi muhabiri, Johan Cruijff ArenA'ya yaptığı ziyaretten hiç de keyif almamış; bu durum Pazartesi günü Voetbalpraat programında ortaya çıktı.

"ArenA'daki atmosfer sahadaki atmosferle aynı," diyor Vissers, bir gün sonra Ajax'ın kendi sahasında aldığı acı yenilgiyi değerlendirirken. "İnsanlar artık buna inanmıyorlar."

Vissers, Ajax'ın fanatik taraftar grubu F-Side için hemen bir istisna yapıyor. "Oradaki pek çok kişi, siyah ceket yerine bir kez olsun Ajax forması giymişti. Hoş görünüyordu. Onlar da olumlu kalmaya devam ettiler."

"Ama," diyor Ajax gözlemcisi hemen bir not ekliyor. "NAC Breda'da olduğu gibi. İnsanlar bütün gün bira almaya çalışıyor. Her yerde insanlar dolaşıyor, sanki bir pop konseri gibi."

"Bu sadece sıkıntı ve hiç eğlenceli değil," diyor Vissers, endişe verici bir eğilimin ortaya çıktığını fark ediyor. "Tıpkı eskiden beyzbolda olduğu gibi, o zamanlar kimse bazlarda durmazdı. Bu yüzden Amerikalılar bu sporu bu kadar seviyorlar. Bazlarda kimse yok, hızlıca bir bira alabilirim. Ve böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Futbol da biraz bu hale gelmeye başlıyor."

Ajax taraftarları, Eredivisie'de beşinci sırada yer alan takımın FC Utrecht'e son dakikada yenildiğini izledi. Tam da eski Ajax oyuncusu Mike van der Hoorn, 96. dakikada Amsterdam'da galibiyet golünü attı.

Ajax hala üçüncü sırayı ele geçirebilir. Bunun için sc Heerenveen'i yenmesi ve FC Twente'nin PSV'ye yenilmesi gerekiyor. Ayrıca dördüncü sıradaki NEC'nin Go Ahead Eagles'ı yenmemesi gerekiyor.