Barcelona oyuncusu Gavi, Camp Nou'da oynanacak ve büyük bir beklentiyle beklenen El Clasico maçında Real Madrid karşısında var gücüyle mücadele etmeye hazır olduğunu vurgularken, Vinicius Junior ve Dani Ceballos'un yokluğunun maça olan heyecanını etkilemeyeceğinin altını çizdi.

El Clasico maçlarının her zaman gerginlik dolu anlara sahne olduğu biliniyor ve Gavi, bu tür karşılaşmalardan keyif alan ve takım arkadaşlarını savunmaktan çekinmeyen oyunculardan biri.

İspanyol orta saha oyuncusu, Real Madrid oyuncularıyla birçok kez tartışmaya girdi; ayrıca Vinicius Junior ile de defalarca karşı karşıya geldi, ancak Brezilyalı oyuncunun yokluğu nedeniyle bu karşılaşmada ikili arasında yeni bir çatışma yaşanmayacak.

Gavi daha önce, Real Madrid'den Real Betis'e transfer olan hemşehrisi Dani Ceballos ile de karşı karşıya gelmişti.

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Gavi, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Vinicius ve Ceballos'un yokluğunda maç daha az heyecanlı mı olacak? Bu benim umurumda değil. Karşımızda Real Madrid var ve sahadaki oyuncular kim olursa olsun var gücümle mücadele edeceğim. Belki başkalarından daha çok sevdiğim ya da hiç sevmediğim oyuncular olabilir, ama sahanın içinde kimseyi arkadaşım olarak görmem."

Barcelona oyuncusu sözlerini şöyle tamamladı: "Tek dileğim, taraftara El Clasico'da hak ettiği galibiyeti armağan etmek."