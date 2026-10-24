Gavi: Mourinho'nun açıklamaları hoşuma gidiyor, Flick ise çok Alman

Barcelonalı oyuncu Gavi, Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho'nun kişiliğine hayranlığını dile getirerek, güçlü ve coşkulu bir kişiliğe sahip teknik direktörlerle karşılaşmaktan keyif aldığını belirtti. Gavi, La Liga'nın onuncu haftası kapsamında yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanacak El Clásico öncesinde "ESPN" kanalına bu açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarının kendisini rahatsız edip etmediğine ilişkin bir soruya Gavi şöyle yanıt verdi: "Hayır, açıkçası konuştuğu zaman hoşuma gidiyor. Bu tür teknik direktörleri seviyorum."

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Coşkulu ve güçlü kişiliğe sahip teknik direktörleri mi kastettiği sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "Evet, bu tür teknik direktörleri seviyorum ve ayrıca Mourinho ile rakip olarak karşılaşmak da hoşuma gidiyor. Ona çok saygı duyuyorum, bu yüzden açıklamaları beni kesinlikle rahatsız etmiyor."

"Çok Alman"

Katalan takımının teknik direktörü Hansi Flick'in büyük maçlar öncesinde oyuncularla ilişkisindeki tarzı hakkında Gavi şunları söyledi: "Flick, işler takım için belirlenen plana uygun gitmediğinde çok etkileniyor. Örneğin, hava koşulları nedeniyle Sevilla'da kalmak zorunda kaldığımızda son derece rahatsız olmuştu, çünkü bu konuda çok Alman ve işlerin planın dışına çıkmasını sevmiyor."

Şöyle devam etti: "Oyuncularla çok yakından ilgileniyor ve herkesin her zaman yüzde 100 hazır olmasını, yeterli bakım ve dinlenmeyi almasını istiyor. Son günlerde söylediği gibi, büyük fiziksel ve zihinsel bir yorgunluk yaşadık, ama buna uyum sağlamamız gerekiyor, çünkü kısa aralıklarla art arda maçlar oynuyoruz ve futbolun ve sezonun doğası bu."

İspanyol orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım onu (Flick'i) en çok etkileyen şey, oyuncuların yeterince dinlenememesi."



