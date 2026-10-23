Gavi: El Clasico maçlarında savaşa gitmeyi seviyorum

Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, Barça'nın önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasının zirve maçında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacağı El Clasico'ya dikkat çekti.

Barcelona, İspanya Ligi'nde ilk 9 maçını kazanarak kusursuz bir sicille maça girerken, 27 puanla ve tam puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid ise 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Gavi, Barcelona kulübünün medya gününde "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, "El Clasico maçlarında savaşa gitmeyi" sevdiğini belirterek, pazar günkü El Clasico'da alınacak üç puanın büyük değerine vurgu yaptı.

Gavi açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Teknik direktörün (Hansi Flick) düşünce yapısı çok önemli ve oyuncuların maçlarda ne yapmaları gerektiğini net bir şekilde anlamaları şart, ama ben El Clasico'da savaşa gitmekten gerçekten keyif alan türde bir oyuncuyum."

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Bu bağlamda, takımın en baştan itibaren elindeki her şeyi ortaya koyacağına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirterek şunları ekledi: "Hepimiz Barcelona taraftarıyız ve her seferinde Real Madrid'i yenmek istiyoruz."

Genç yıldız, karşılaşmanın "taraftarlar için harika bir maç olacağından" emin olduğunu dile getirerek, "Bizim için en önemli şey, ne pahasına olursa olsun üç puanı almak" dedi.