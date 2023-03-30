Gavi, Barcelona'da A takımdan resmen çıkarıldı! 6 numaralı forması elinden alındı

Gavi kontrat krizinin ortasında Barcelona A takımından resmen çıkarıldı ve 6 numaralı formasından vazgeçmek zorunda kaldı.

Gavi ile Eylül'de yeni anlaşma sağlanmıştı

Ancak La Liga bu sözleşmeyi kabul etmedi

Gavi'yi Bayern Münih transfer etmek istiyor

NE OLDU? 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Xavi'nin giydiği ikonik forma numarasını Eylül ayında yeni sözleşmeye imza atarak devralmıştı. Ancak La Liga, Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle yeni kontratı kabul etmedi. 2022-23 sezonundaki bütçeyi aşan Katalan devinin Gavi'yi kaydettirmek için yaptığı itiraz mahkemede reddedildi. Altyapı sözleşmesine geri dönen Gavi hem A takımdaki statüsünden hem de 6 numaralı formasından oldu.

La Liga

BÜYÜK RESİM: Gavi, Barcelona'da 30 numaralı formayı giyecek. Altyapı sözleşmesinde yaz aylarında ücretsiz olarak ayrılmasına izin veren bir madde de olan Gavi'nin takımdan ayrılabilecek olması gündeme geldi. Bayern Münih'in 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.