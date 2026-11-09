Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyet, Blaugrana oyuncularına büyük bir moral desteği sağladı. Bunu, Barça'nın yıldızı Gavi, Wanda Metropolitano'daki maçın ardından doğruladı. Gavi, Barcelona'ya bağlı medya kuruluşlarına konuştu ve özellikle takımın ikinci yarıdaki güçlü performansı göz önüne alındığında, galibiyetin öneminin altını çizmekten çekinmedi.

Şunları söyledi: "Bizim için son derece önemli bir galibiyetti. Takım için belirleyici bir maçtı ve bu galibiyeti elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Onların da fırsatları oldu ama mesele gol atmakla ilgili. Fırsatlarımızı nasıl değerlendireceğimizi bildik ve bugünkü galibiyetten gurur duyuyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, herkesin katkısıyla gelen bir galibiyet. İkinci yarıya mükemmel şekilde hâkim olduk. Maçı iyi yönettik ve bu, bizim gibi genç oyuncular için önemli bir şey. Birçok yönden gelişme kaydettik. Takım adına çok mutluyum."

Gavi, Atletico Madrid'in "bize karşı nasıl iyi oynayacağını bilen inatçı bir rakip" olduğunu belirtmekten de çekinmedi.

Şöyle devam etti: "Bunu bugün bir kez daha kanıtladılar. Bize büyük zarar vermek için gerekli araçlara sahipler. Atletico'ya karşı oynanan bu maçlar son derece zorlu. Adeta bir savaş gibi, çünkü atmosferi gergin; hatta Avrupa'nın en gergin maçları bunlar. Galibiyet elde etmek bizim için çok önemliydi."