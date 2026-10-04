24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
GattusoGOAL
Çeviri:

Gattuso: “Bosna-Hersek-İtalya’dan sonra aylarca uyuyamadım”

“Anlar fark yaratır. Dünyamızın da hayatımızın da bir parçasıdır.” Gennaro Gattuso, Trento’daki Spor Festivali’nde Bosna-Hersek-İtalya hakkında konuşurken bunu söyledi. “Bunu hep söyledim, çocuklara ve benimle çalışan herkese teşekkür etmem gerekiyor çünkü bana sahip oldukları her şeyi verdiler. Sonrasında bunun hayatımın geri kalanında kalacak bir yara olması elbette normal” diye ekledi eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü. “Ama hiçbir şey söyleyemem.


Bastoni konusunda da: Kendisine teşekkür ettim, hata oyunun bir parçası, kesinlikle bilerek kırmızı kart görmedi. Yaptığımız iyi şeyler ortada çünkü, beni rahatsız eden de bu, sanki sadece sonuç önemliymiş gibi görünüyor. Bazen ne yaptığınıza ve bunu nasıl yaptığınıza da bakmak gerekir.”


Elbette, “iz her zaman kalacak ama ben ileriye bakmayı seviyorum” diye sürdürdü, her ne kadar “ilk aylarda uykuya dalmakta zorlandım, yorulmak ve gözlerimi kapatabilmek için uzun yürüyüşler yapıyordum” dese de.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin