Gattuso: “Bosna-Hersek-İtalya’dan sonra aylarca uyuyamadım”

“Anlar fark yaratır. Dünyamızın da hayatımızın da bir parçasıdır.” Gennaro Gattuso, Trento’daki Spor Festivali’nde Bosna-Hersek-İtalya hakkında konuşurken bunu söyledi. “Bunu hep söyledim, çocuklara ve benimle çalışan herkese teşekkür etmem gerekiyor çünkü bana sahip oldukları her şeyi verdiler. Sonrasında bunun hayatımın geri kalanında kalacak bir yara olması elbette normal” diye ekledi eski İtalya Milli Takımı teknik direktörü. “Ama hiçbir şey söyleyemem.





Bastoni konusunda da: Kendisine teşekkür ettim, hata oyunun bir parçası, kesinlikle bilerek kırmızı kart görmedi. Yaptığımız iyi şeyler ortada çünkü, beni rahatsız eden de bu, sanki sadece sonuç önemliymiş gibi görünüyor. Bazen ne yaptığınıza ve bunu nasıl yaptığınıza da bakmak gerekir.”





Elbette, “iz her zaman kalacak ama ben ileriye bakmayı seviyorum” diye sürdürdü, her ne kadar “ilk aylarda uykuya dalmakta zorlandım, yorulmak ve gözlerimi kapatabilmek için uzun yürüyüşler yapıyordum” dese de.