Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, İngiliz ekibin yaşadığı kötü sonuçlara rağmen, takımının Manchester United'ı en iyi haliyle karşısına alacakmış gibi hazırlanacağını vurguladı.

Gasperini ayrıca, yarın salı günü Old Trafford'da UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Manchester United ile oynanacak beklenen mücadele öncesinde, takımının orta sahada seçenek eksikliği yaşadığını da kabul etti.

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesine göre Gasperini, maç öncesinde Manchester'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Roma, geçtiğimiz cumartesi günü Udinese'yi 5-2 mağlup ederek moralli bir şekilde maça çıkıyor; bu galibiyetle takım, zirvenin bir puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Buna karşılık Manchester United, aynı gün Chelsea karşısında iki golle kaybederek yenildi; bu da teknik direktör Michael Carrick'in üzerindeki baskıyı artırdı.

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Gasperini şöyle konuştu: "Ligde sonuçlar açısından zor bir dönemden geçiyorlar, ancak bunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz. Manchester United hâlâ güçlü bir takım ve olağanüstü seviyede oyuncular barındırıyor; ayrıca kendi sahasındaki atmosfer coşkulu ve zorlu. Manchester United'ın en iyi versiyonuyla karşılaşacakmışız gibi maça hazırlanıyoruz."

Old Trafford'un "Hayaller Tiyatrosu" unvanını hak edip etmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Herkesin hayal kurmaya hakkı var. Ben, hayallerimi yakın zamanda, yarından itibaren, dünya çapında üne sahip bu muhteşem stadyumda gerçekleştirilebilir kılmaya çalışıyorum. Umarım bu gerçekleşir."

Gasperini, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala ve Manu Koné'nin hizmetlerinden yoksun; takım, hafta sonu kadroyu tamamlamak için genç takımdan bir dizi oyuncuya başvurdu.

Roma'nın teknik direktörü şöyle açıkladı: "Birbirine yakın mevkilerde Pellegrini, Dybala ve Koné'yi kaybettik, bu yüzden bazı dönemlerde duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Malen'in yanı sıra alternatif seçenek olarak Castro'ya sahibiz, ama orta sahada eksiklik yaşıyoruz. Umarım bu yalnızca geçici bir aşamadır."

Şunları ekledi: "Son yedi maçı son derece zor koşullarda oynadık, ancak her zaman iyi hazırlanmış oyuncularımız oldu ve bunlar kısa sürede toparlanmayı başardılar. Mora'ya gelince, o iyi durumda ve elimizdeki 17 oyuncunun tamamı hazır. Milli ara sonrasında tüm oyuncuları geri kazanmayı umuyoruz, ancak bu hafta zorlu bir sınav teşkil ediyor."

Gasperini ayrıca takımındaki kanat oyuncularını överek şunları söyledi: "Lolli mi? Wesley de bu mevkide çok iyi seviyeler ortaya koyuyor. Molina'nın oynama fırsatı bulması gerekiyordu, Rensch de çok iyi bir performans sergiledi. Bu mevki enerjilerinin büyük bölümünü tüketiyor; çıkışları ve hızları sayesinde uzun mesafeler kat ediyorlar."

Mükemmel performansa ulaşmanın ne kadar zor olduğu konusunda ise şöyle dedi: "Mükemmellik yoktur, ne büyük takımlar için ne de bizim için. Bizim gücümüz, her zaman gelişmeye çalışmamızda yatıyor. İmkânlarımızı ve özelliklerimizi biliyoruz, ancak bazı durumlarda daha iyi bir performans sergileyebilecek kapasitemizin de farkındayız."

Michael Carrick'in içinden geçtiği zor dönem ve bunun 2011'de Inter Milan ile yaşadığı kısa tecrübeye benzeyip benzemediği hakkında ise Gasperini şöyle konuştu: "Her durum birbirinden farklıdır. Manchester United'ın durumunun ayrıntılarını tam olarak bilmiyorum, ama güçlü oyuncularının olduğunu biliyorum. Bir süre sıkıntı yaşayabilirsiniz, ama ardından dengenizi yeniden bulup tekrar atılım yapabilirsiniz. Umarım bu, yarın değil öbür günden itibaren gerçekleşir!"

Mevcut durumu ile Inter Milan tecrübesi arasındaki karşılaştırma konusunda ise şunları ekledi: "Orada hiç uzun süre kalmadım, yalnızca üç maç oynadım, bu yüzden bir karşılaştırma noktası görmüyorum."