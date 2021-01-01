Manchester United efsanesi Gary Neville, transfer edilmesini istediği ismi açıkladı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, sosyal medya hesabından hangi oyuncunun transfer edilmesini istediğini açıkladı.

Premier Lig'de lider Manchster City'nin gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester United, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

Listesinde birçok yıldız isim bulunan Manchester United'a bir tavsiyede eski yıldızı Gary Neville'den geldi.

Gary Neville neler söyledi?

Kendisine ait Twitter hesabında soru/cevap yapan Gary Neville, Manchester United'ın stoper, forvet ve sağ kanat bölgelerini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Neville kendisine gelen, "Bir oyuncuyu transfer etme şansın olsa kimi alırdın?" sorusuna ise, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane cevabıyla yanıt verdi.

Manchester United'ın eski yıldızı, birlikte oynadığı en iyi forvet olarak da, Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer oluğunu söyledi.

Manchester United kimlerle ilgileniyor?

Manchester United, savunmadaki boşluğu doldurmak için, Real Madrid'den Sergio Ramos'u bir seçenek olarak düşünüyor. Borussşa Dortmund'un Norveçli yıldızı da forvet için düşünülen isimlerin başında geliyor.

Gary Neville'ın kariyerinden satırbaşları

Futbol kariyerinde Manchester United'dan başka takımın formasını giymeyen Gary Neville, İngiliz ekibinin formasıyla Premier Lig'de 398 maçta maça çıktı. Sağ bek olarak görev yapan Neville, bu maçlarda 5 gol atarken 35 kez de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 110 kez forma giyen Neville, 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester United bu sezon ne yaptı?

Manchester United, bir maç fazlası olan lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı Şeytanlar, 60 puana sahip.