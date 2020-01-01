Gary Neville: Transfer dönemi 12 ay olmalı

Manchester United'ın eski oyuncusu futbol yeniden oynanmaya başlandığında uygulanması için 5 adımlık bir plan önerdi.

Gary Neville, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden oynatılmaya başlatılması halinde transfer dönemi süresinin 12 aya çıkartılmasının iyi olacağını söyledi.

Kariyerinde sekiz Premier Lig şampiyonluğu bulunan Neville, seyircisiz maçlara karşı olduğunu belirtirken, aynı zamanda EURO 2020 de ertelenmişken kalan maçların tamamlanması gerektiğini savundu.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gary Neville "Güvenlik sağlandıktan sonra sezonu bitirmeliyiz. Eğer gerekirse gelecek sezonun fikstürü daraltılabilir. Transfer dönemi Mayıs ayında açılıp bütün 2020-21 sezonunda devam etmeli, oyuncuların kontratları geçici olarak uzatılmalı ve ihtiyacı olan kulüplere finansal paketler sunulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Kısa süre içerisinde fazla maç oynamak istemeyen üst düzey oyunculara karşı olduğunu söyleyen Neville "Futbol geri döndüğünde bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Sıkıştırılmış fikstürde en fazla 9-10 maç oynayacaklar" şeklinde düşüncelerini belirtti.