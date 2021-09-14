Gary Neville: Ronaldo tüm zamanların en iyi oyuncusu

United'ın eski savunmacısı, eski takım arkadaşını futbolun en iyisi olarak görüyor ancak Jamie Carragher aynı fikirde değil.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın eski sağ beki Gary Neville'e göre hem Messi'den daha iyi hem de "tüm zamanların en iyi oyuncusu"

Portekizli yıldızın, Premier Lig'de Manchester United'ın Newcastle'ı 4-1 yendiği maçta Rüyalar Tiyatrosu 'Old Trafford'a rüya gibi bir dönüş gerçekleştirmesinin ardından eski takım arkadaşını en iyi oyuncu olarak selamlayan Neville; Ronaldo'nun Messi'ye karşı sahip olduğu önemli avantajını bir golcü olarak üstün esnekliğiyle açıkladı.

Neler söylendi?

Pazartesi akşamı oynanan Everton-Burnley maçı öncesinde Sky Sports'a konuşan Neville şunları söyledi.

"Bakın, Messi'nin akıldışı miktarda gol attığına şüphe yok. O eğlenceli bir oyuncu. Ama Ronaldo ters ayağıyla muhtemelen yüzde 30-40 daha fazla gol ve daha fazla penaltı attı. Bu nedenle oyunun en önemli kısmında daha eksiksiz olduğunu düşünüyorum."

"Onu daha da ileriye götüren şey, şimdiye kadar attığı uluslararası gollerle kırdığı uluslararası rekordur. Messi'nin takımı kadar bile iyi olmayan takımlarla, beş Şampiyonlar Ligi kazanmış olmasıdır."

🗣️ "Ronaldo is more complete in the most important part of the game."

🗣️ "Messi can run a game, Ronaldo can't do that."



Cristiano Ronaldo or Lionel Messi? 👀@Carra23 and @GNev2 discuss...🍿 pic.twitter.com/oNqwTpb4ZA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2021

"Messi, bu Barcelona takımıyla daha fazla lig şampiyonluğu kazandı, ama ben Ronaldo'nun sadece uluslararası ve Şampiyonlar Ligi rekorlarının, toplam sayılarda çok benzer olmalarına rağmen, attığı gol çeşitliliği ile uyumlu olduğunu hissediyorum. Bu onun tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu düşünmemi sağlıyor.

You can choose Messi, you can also choose Ronaldo. Neither opinion can be seen as wrong due to them bot achieving greatness and the comparisons in stats so similar . What style of football you like can be the difference. However I’ve got some weird Messi fans on my timeline ! — Gary Neville (@GNev2) September 14, 2021

Ancak Carragher, Messi'nin oyun yönetimi sayesinde Ronaldo'nun önünde olduğunu söyledi.

"Hiç kimse Ronaldo veya Messi'nin büyük bir hayranı değil, ancak Ronaldo tüm zamanların en iyi oyuncusu değil."

"Gol farklılığından bahsediyorsunuz. Topun filelere nasıl gittiği önemli değil. Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir gol rekoruna sahip. Messi oyunu yönetebilir, Ronaldo bunu yapamaz.

"Messi bir oyuncu olarak sizi gördüklerinize inanamayacağınız bir yere götürebilir. Ronaldo'nun yaptığı diğer oyuncuların yapabileceği şeyler. Messi daha önce hiç görmediğiniz şeyleri yapabilir."