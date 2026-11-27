Gary Neville, Erling Haaland'ın yakın gelecekte Manchester City'den ayrılıp Real Madrid'e gideceğini öne sürerek transfer tartışmalarını alevlendirdi. Eski Manchester United savunmacısı, Santiago Bernabeu'da İspanyol kulübünün en büyük yıldızlarından birinin ayrılığıyla sonuçlanabilecek köklü bir hücum değişikliği de öngördü.

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Neville'den Haaland hakkında çarpıcı tahmin

Neville, Haaland'ın yolunun Madrid'e çıkacağına inanıyor. The Overlap podcast'inde konuşan 51 yaşındaki Neville, City forvetinin en geç bir buçuk yıl içinde Etihad Stadyumu'ndan ayrılıp İspanya'nın başkentine gideceğinden tamamen emin olduğunu söyledi. Neville, bu büyük transferin içinde bulunulan sezonun sonunda bile gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Bernabeu'da yeni bir hücum hattı

Neville, Haaland'ın İspanya'ya transfer olacağını söylemekle kalmadı; forvetin Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe ile nasıl oynayacağını da anlattı. Neville'e göre City yıldızının gelişi, Vinicius Junior'ın kulüpten ayrılmasına yol açacak.

"Erling Haaland'ın en geç 18 ay içinde, belki de sezon sonunda Real Madrid oyuncusu olacağından kesinlikle eminim" diyen Neville, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence Vinicius Real Madrid'den ayrılacak, Mbappe sol kanada geçecek ve Haaland Real Madrid'in santrforu olacak."

Madrid bağlantısı ve City'nin karşılaşabileceği yaptırımlar

Haaland'ın Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2034'e kadar sürüyor. Şu anda Polonyalı bir elektrikçiyle hukuki mücadele içinde olan forvetin adı daha önce İspanyol deviyle anılmıştı. Haaland'ın transferi, Florentino Perez'in kazandığı Real Madrid başkanlık seçiminde Enrique Riquelme'nin kampanyasının en önemli vaadi olmuştu.

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Babası Alfie Haaland da Bernabeu'nun çekiciliğini geçmişte açıkça kabul etmişti. "Erling City'de mutlu, uzun bir sözleşmesi var... ama her oyuncu Real Madrid'de oynamak ister" demişti.

Ancak Haaland, City'nin mali usulsüzlükler nedeniyle yaptırım alması hâlinde yaşanabilecek olası bir küme düşme konusunda korku duymadığını kamuoyu önünde gösterdi. Forvet, "Dokuz buçuk yıllık bir sözleşme imzaladım" dedi.

Etihad'da bundan sonra ne olabilir?

Haaland'ın kamuoyu önündeki tutumuna rağmen City'nin mali davasının sonucu, kadronun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Verilecek ağır bir ceza, yıldız oyuncuların Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını hızlandırabilir.