Gary Neville: Alisson Becker, Van Dijk'tan daha önemli

Manchester United'ın efsane futbolcularından Gary Neville, Liverpool için kaleci Alisson Becker'in rolünün önemine dikkat çekti.

Gary Neville, 30 yıllık Premier Lig özlemini bitirmeye çok yakın olan için Alisson Becker'in önemine vurgu yaptı ve Virgil van Dijk'tan daha büyük bir rolü olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Neville şunları söyledi:

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"Bence Liverpool'u Alisson Becker şampiyon yaptı. Liverpool'daki eksik parçanın Van Dijk olduğu söylendiği zaman bunun bir sebebinin olduğunu düşünüyordum. Ancak 2-3 yıl öncesine baktığımda Liverpool'un kalecileri konusunda da eleştirilerim vardı."

Daha fazla takım

"Aynı kaleci ile devam ederlerse asla şampiyon olamayacaklarını söylüyordum. Jürgen Klopp bu sözlerim için bana tepki göstermişti."

"Alisson gelir gelmez Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar'da gördüklerimi onda da gördüm. Eğer kaleciniz soğukkanlı ve yetkinse, kalesine gelen şutların çoğunu kurtarıyor ve takımın geri kalanına güven veriyosa bunun etkisi muazzam olur."