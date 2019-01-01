Fenerbahçe

Garry Rodrigues'ten kötü haber! Derbide oynayabilecek mi?

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Garry Rodrigues şoku yaşanıyor.

Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Ersun Yanal, Rodrigues hakkında, "Gelecek hafta sahada olamayacağı görüşündeyim" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rodrigues’in ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Galatasaray mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

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Rodrigues, sarı lacivertlilerle çıktığı 5 lig maçında toplam 323 dakika sahada kaldı.

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