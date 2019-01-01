Garry Rodrigues'in cezası onandı

Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in cezasını TFF Tahkim Kurulu onadı.

Süper Lig'in 15. haftasında 'a 3-1 mağlup olan 'de Garry Rodrigues kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. 2 maç ceza alan Yeşil Burun Adalı futbolcu için Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurlu, verilen cezayı onadı. Buna göre Rodrigues sarı lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı maçta da forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.

TFF'denb yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

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- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"