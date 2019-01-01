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Garry Rodrigues, resmen Al Ittihad'da!

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www.ittihadfc.com
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Garry Rodrigues'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Al Ittihad'a resmen transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibi, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu kadrosuna kattığını Twitter hesabından yayımladığı bir videoyla duyurdu. Rodrigues de yayımladığı mesajla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Yetenekli oyuncu, "Çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray'a yürekten teşekkür ediyorum," ifadesini kullandı.

Rodrigues'in bonservis bedeli de belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club, şirketimize 10 milyon 250 bin dolar transfer bedeli ödeyecektir," denildi.

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