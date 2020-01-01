Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'in transferi konusunda Olympiakos ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Sarı Lacivertliler, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak istiyor.

Yunan kulübü Olympiakos'un Garry Rodrigues için ile iletişime geçtiği ve futbolcunun transferi konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'un teklifini kabul etmesi halinde futbolcunun kiralık sözleşmesini feshederek transferin önünü açacak.

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kulübü Al Ittihad'dan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.