Fenerbahçe

Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

TRT Spor
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Garry Rodrigues Fenerbahce 20102019
AA
Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'in transferi konusunda Olympiakos ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Sarı Lacivertliler, bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak istiyor.

Yunan kulübü Olympiakos'un Garry Rodrigues için Fenerbahçe ile iletişime geçtiği ve futbolcunun transferi konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in Olympiakos'un teklifini kabul etmesi halinde futbolcunun kiralık sözleşmesini feshederek transferin önünü açacak.

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