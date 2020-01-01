Garry Rodrigues, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Antrenmanda sakatlanan Rodrigues'in Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Garry Rodrigues'in Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol bacağından sakatlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Öte yandan Rodrigues'in yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek Rodrigues, 23 Şubat'ta ile yapılacak derbide de büyük ihtimalle görev alamayacak.