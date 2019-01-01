Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok!
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AA
PFDK, ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta doğrudan kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada Rodrigues'e "rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası verildiğini duyuruldu.
Bu kararın ardından 29 yaşındaki oyuncunun Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek olması da resmiyet kazandı.
Rodrigues, 2 maçlık cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maçta çekmiş olacak ve Beşiktaş maçının ardından ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.