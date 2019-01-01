Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde yok!

Fenerbahçe'nin ligde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in cezası açıklandı.

PFDK, ligin 15. haftasında Demir Grup ile oynanan maçta doğrudan kırmızı kart gören 'nin başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada Rodrigues'e "rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası verildiğini duyuruldu.

Bu kararın ardından 29 yaşındaki oyuncunun Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek olması da resmiyet kazandı.

Rodrigues, 2 maçlık cezasının ilkini Ziraat Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maçta çekmiş olacak ve Beşiktaş maçının ardından ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.