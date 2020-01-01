Garry Rodrigues antrenmanlara başladı
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Fenerbahce.org
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Günü tek antrenmanla geçiren sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de çalışmalara başladı.
Yeşil Burun Adalı oyuncu, takımının Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanmış ve sırasıyla ligdeki Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor ve kupadaki Trabzonspor mücadelelerinde forma giyememişti. Fenerbahçe bu 5 maçtan da galibiyetle ayrılamamıştı.