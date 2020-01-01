Garry Rodrigues antrenmanlara başladı

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir Fenerbahçe formasından uzak kalan Garry Rodrigues takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding ile karşılaşacak olan , hazırlıklarına başladı.

Günü tek antrenmanla geçiren sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de çalışmalara başladı.

Yeşil Burun Adalı oyuncu, takımının ile oynadığı mücadelede sakatlanmış ve sırasıyla ligdeki Ankaragücü, , , ve kupadaki mücadelelerinde forma giyememişti. Fenerbahçe bu 5 maçtan da galibiyetle ayrılamamıştı.