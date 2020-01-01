Fenerbahçe

Garry Rodrigues antrenmanlara başladı

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Fenerbahce.org
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir Fenerbahçe formasından uzak kalan Garry Rodrigues takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Günü tek antrenmanla geçiren sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de çalışmalara başladı.

Yeşil Burun Adalı oyuncu, takımının Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanmış ve sırasıyla ligdeki Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor ve kupadaki Trabzonspor mücadelelerinde forma giyememişti. Fenerbahçe bu 5 maçtan da galibiyetle ayrılamamıştı.

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