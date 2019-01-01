Gary Neville: Pogba bu kulüp için gerçek bir lider

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Gary Neville, Pogba'nın kulüpte kalması halinde başarılara taşıyacak bir lider olacağını söyledi.

'ın eski oyuncularından Gary Neville, mevcut kadroda yer alan Paul Pogba'ya övgülerde bulundu.

2016 yılında 'tan Manchester United'a transfer olan Fransız oyuncu, takıma geldiği günden bu yana kırmızı şeytanların İngiltere Lig Kupası'nı ve 'ni kazanmasına yardımcı oldu. Gary Neville ise, Fransız oyuncunun iyi bir lider olduğunu ve ilerleyen senelerde de takımda kalması halinde Manchester United'ı başarılara taşıyacağına inandığını belirtti.

Sky Sports'a konuşan Manchester United efsanesi Gary Neville, "Manchester United'ın 1980'lerde yaşadığı başarılara baktığımızda Bryan Robson'ın bu başarılarda öncülük ettiğini görüyoruz. Aynı durum kulüpte kalması halinde Paul Pogba için de geçerli olabilir. Kulübü bulunduğu durumdan çıkartarak zaferlere taşıyabilir." açıklamalarında bulundu.

26 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan transfer söylentileriyle alakalı fikrini belirten Neville, "Onun artık bu duruma bir açıklık getirmesi gerekiyor. Pogba, kulüp eski günlerdeki gibi kupalar kazanırken burada olup olmayacağına karar vermesi lazım çünkü o kulübü zaferlere taşıyabilecek yeneteneklere sahip bir oyuncu. Şu anda ve iddialarıyla dikkati dağılmış görünüyor fakat artık bir karar vermesi gerek." dedi