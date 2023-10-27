Garnacho'nun Onana paylaşımı başına bela oldu! Kendisini savunacak

Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho'dan Onana'yla ilgili yaptığı paylaşım sonrasında savunması istendi.

Garnacho, kaleci Onana'nın Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı yaptığı penaltı kurtarışı sonrasında kazandıkları maçın ardından kahramanlaşan takım arkadaşıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Genç kanat oyuncusu, Onana'nın resminin yanında iki goril emojisi kullandı. Ardından gelen tepkiler üstüne paylaşımını silmek zorunda kaldı.

FA genç oyuncuyla temasa geçti ve Garnacho'nun yapacağı savunma, tatmin edici olmazsa oyuncu yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Haberin devamı aşağıda

Amad, Instagram profilinde forvetin fotoğrafını, kaslı pazı ve aşk emojileriyle birlikte yükleyerek Garnacho'ya desteğini gösterdi.

Onana da genç adamı savundu, Garnacho'nun niyetini açıkladı ve "meselenin daha ileri gitmemesi gerektiği" konusunda ısrar etti. Kalecinin mesajı ve Amad'ın desteği Garnacho'nun FA yasağı almasını engelleyebilir.

@amaddiallo19 Instagram

United, oyuncuya herhangi bir iç yaptırım uygulamadı ve Garnacho'nun, Pazar günü Manchester City'yi ağırlayacağı maçta sahaya çıkması muhtemel görünüyor.