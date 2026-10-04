Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası 27'nin finaline Katar'ı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek yükselmeyi başarsa da, bu başarı taraftarların Yunan teknik direktör Georgios Donis'e karşı duyduğu öfkeyi dindirmeye yetmedi. Zira teknik kararları, ilk 11'i ve yaptığı değişiklikler "X" platformunda geniş bir eleştiri kapısı araladı.

Suudi taraftarlar bir yandan finale yükselmeyi kutlarken, aynı zamanda maçın Donis'in karşılaşmayı ele alış biçimine ilişkin soru işaretleri ortaya çıkardığını düşündü. Özellikle Katar'ın savunma organizasyonunu kırmanın zorluğu göz önüne alındığında, oyuncuların konumlandırılması ve maç içinde yapılan değişikliklerle ilgili bazı kararlar bu soru işaretlerini artırdı.

Ebu'ş-Şamat soru işaretleri yarattı

Muhammed Ebu'ş-Şamat, Suudi taraftarların üzerinde durduğu en dikkat çekici isimlerden biriydi. Bir dizi taraftar, milli takım oyuncusunun turnuva boyunca üstün performanslar sergilediğini ve maçın geç bir anına kadar beklemek yerine Katar karşısında daha fazla fırsatı hak ettiğini düşündü.

Bir taraftar, Donis'in kararını eleştirerek şöyle dedi: "Muhammed Ebu'ş-Şamat turnuvanın yıldızlarından, maalesef geç giriyor. Oysa ilk 11'de başlamalı ve kardeşi Salih Ebu'ş-Şamat'ın yerine sol kanatta oynamalıydı."

Bu görüşü savunanlar, Muhammed'in hareket kabiliyeti, boşluk yaratma ve takımın şeklini değiştirme becerisiyle milli takıma hücum hattında ek çözümler sunabileceğini düşünüyor. İlk 11'deki bazı tercihler ise turnuvada parlayan unsurlardan en iyi şekilde yararlanmanın yolu konusunda soru işaretleri yarattı.

Değişiklikler taraftarların öfkesini alevlendirdi

Eleştiriler ilk 11 ile sınırlı kalmadı, Donis'in maç içindeki kararlarına da uzandı. Bazı taraftarlar, yapılan değişikliklerin istenen hücum gücünü katmadığını, aksine maçın bazı bölümlerinde milli takımın seviyesinin düşmesine yol açtığını düşündü.

Bir taraftar şöyle dedi: "Katar'a karşı bunca şutumuza rağmen, Katar kalesinde yalnızca bir tehlikeli pozisyonumuz oldu, o da Mendeş'ten geldi. Üstüne üstlük Donis onu çıkarıp, hiçbir şey yapmayan Hamdan'ı oyuna aldı. Donis'in bunu bir daha yapmamasını diliyorum."

Taraftarların bu kesimi, hücum üçlüsünde en aktif oyunculardan biri olan Sultan Mendeş'in oyundan alınmasının en isabetli karar olmadığını düşünüyor. Zira milli takım, özellikle alanları kapatan ve savunmada kümelenmeye dayanan bir Katar karşısında tehlike yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri karşısında hataların tekrarlanma korkusu

Taraftarların bir diğer bölümü ise Katar maçını değerlendirmenin ötesine geçerek, Donis'in Birleşik Arap Emirlikleri karşısındaki finalde kullanacağı ilk 11 hakkında şimdiden soru işaretleri sormaya başladı. Çünkü bu maç, milli takımın Körfez şampiyonluğunu elde etmesi için son fırsat olacak.

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Bir taraftar şöyle dedi: "Şu an tek derdim Donis'in salı günü sahaya süreceği 11. Acaba nasıl olacak? Acaba varlığıyla yokluğu bir olan, hiçbir çözüm sunmayan, sadece sayı tamamlayan bir ya da iki oyuncu olduğunu hissedip anladı mı?"

Bu yorum, taraftarların bir kesiminin ikna edici bulmadığı bazı tercihler konusundaki endişesini yansıtıyor. Donis'in finaldeki kararlarının daha net olması ve en başından itibaren hücum ile teknik katkıyı sağlayabilecek unsurlara güvenmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Finale yükselmek eleştiriyi engellemiyor

Finale yükselmenin sevincine rağmen, bazı taraftarlar penaltı atışlarıyla elde edilen galibiyetin maç boyunca ortaya çıkan sorunları, özellikle fırsat yaratma ve rakip kaleye ulaşma konusundaki sorunları gizlememesi gerektiğini düşündü.

Bir taraftar şöyle dedi: "Finale yükselmemize ve Katar'ın savunmaya yaslanıp kapanmasına rağmen, Donis'i karmakarışık görüyorum, güvenip arkanıza yaslanabileceğiniz bir teknik direktör değil. Dün milli takımı değişikliklerle hissettim, Körfez'de bunun işine yarayacağını düşünüyorum ama Asya'da işe yaraması zor, orada tesadüflere yer yok."

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası finalinde Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaşmaya hazırlanırken, Donis'in önünde sahadaki teknik tercihleriyle bu eleştirilere yanıt vermek için yeni bir fırsat doğdu. Bu maçta hedef finale yükselmek değil, şampiyonluğu kazanmak ve turnuva boyunca aldığı kararların Suudi Arabistan'ı taraftarların beklediği sona taşıyabileceğini kanıtlamak olacak.