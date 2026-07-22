Suudi Ligi, bu yaz transfer döneminde Fas Milli Takımı'ndan bir oyuncuyu kadrosuna katmayı garip bir nedenden dolayı reddetti.

Basın haberleri, Katar ekibi El Şamal'ın, mevcut yaz transfer döneminde Ceyş El Malaki orta saha oyuncusu Faslı Muhammed Rabii Harimat ile anlaşmayı başardığını doğrulamıştı.

Suudi Arabistan'ın "El Şarku'l Avsat" gazetesi, Harimat'ın Suudi Ligi'ne, özellikle de El İttifak kulübüne transfer olmaya çok yakın olduğunu, ancak garip bir nedenin transferin tamamlanmasına engel olduğunu belirtti.

Gazete, transferin Suudi Lig Birliği'ne bağlı Cazibe Komitesi tarafından yürütüldüğünü ve komitenin oyuncuyu yalnızca 1,5 milyon dolar karşılığında değerlendirmekte ısrar ettiğini açıkladı.

Bu değerleme nedeniyle El İttifak, 32 yaşındaki oyuncunun hizmetlerini alma konusunda başarısız oldu ve oyuncu yaklaşık 2,5 milyon dolar karşılığında El Şamal'a transfer oldu.

Birçok kulüp, Cazibe Komitesi'nin oyuncu fiyatlarının değerlendirilmesine müdahalesinden şikayetçi olduğunu dile getirmiş, bu durum geçtiğimiz dönemde birçok transferi de aksatmıştı.

Harimat, Katar'da düzenlenen ve Fas'ın şampiyon olduğu 2025 Arap Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın öne çıkan oyuncularından biriydi; hatta turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.