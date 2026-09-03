Garip bir isim: Muhammed Salah'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, üçüncü çocuğunun babası oldu. Salah, eşinin yanında olmak için Türkiye'den İngiltere'ye gitti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk kulübünün haberlerinde uzmanlaşan 61saat kanalına bugün perşembe sabahının erken saatlerinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Amed maçından sonra Mohamed Salah ve Andre Onana ile birlikte yurt dışına gittim. İkisi de yeni bir çocuk sahibi oldu; Salah'ın bir erkek çocuğu oldu, Onana ise ikiz çocuk sahibi oldu. Ailelerini ve eşlerini tebrik ediyorum."

Mısır Milli Takımı kaptanının kız kardeşi Rabab Salah da haberi doğruladı ve yeni doğan bebeğin ismini açıkladı.

Rabab, "Facebook" hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın yeni doğan bebeğine "Lil" ismini verdiğini söyledi.

Çeşitli sosyal medya platformlarındaki yorumlardan da anlaşılacağı üzere, bu isim Mısırlılara garip geldi.

Bu, Salah'ın kızları Mekke ve Kayan'ın ardından üçüncü çocuğu oldu.

Salah'ın son saatlerde İngiltere'ye gitmesinin ardından, Türk Ligi'nin dördüncü haftasında önümüzdeki pazar günü oynanacak Trabzonspor–Gençlerbirliği maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Salah, Liverpool'da geçirdiği ve İngiltere ile Avrupa'da bir dizi kupa kazandığı 9 yılın ardından bu yaz bonservissiz olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Ancak Mısırlı yıldızın Türk takımıyla başlangıcı iyi olmadı; yerel ligde ilk 3 maçından yalnızca 4 puan toplayarak 11. sıraya geriledi.

Trabzonspor ayrıca Avrupa Ligi finallerine katılmayı da başaramadı; elemelerde Macar Ferencvaros'a yenilerek daha alt düzeydeki Konferans Ligi'nde mücadele etmekle yetindi.

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