Garip bir işaretle: Cristiano Ronaldo, Al Nassr taraftarlarını şaşkına çevirdi

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Roshn Ligi'nde Neom'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı tuhaf bir işaretle takımın taraftarlarını şaşkına çevirdi.

Nassr, dün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında konuk ettiği Neom'u 1-0 mağlup etti.

Nassr kulübü, "X" platformundaki resmi hesabından, Cristiano Ronaldo'nun maçın ardından sahadan çıkarken tuhaf bir işaret yaptığı anları gösteren bir video paylaştı.

Başkent kulübü, söz konusu işaretle ilgili olarak şu yorumu yaptı: "Ronalso size soruyor: Tahmin edin, bu nedir?" Böylece Nassr taraftarları yorumlar aracılığıyla kendi tahminlerini paylaştı, ancak kesin bir cevaba ulaşamadı.

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Portekizli yıldız, Neom maçında en iyi seviyesini ortaya koyamadı; ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı kaçırdı, ancak maçın sonuna kadar oyunda kalarak oyundan alınmadı.

Portekizli yıldızın adı, Milan kulübünün sahibi Amerikan "RedBird Capital" şirketinin hisselerin %70'ini almak istemesinin gölgesinde, önümüzdeki dönemde Nassr kulübünün hisselerinin %20'sini satın almasıyla anılıyor.

Ronaldo'nun bu sezonun başından bu yana Nassr ile 10 maça çıktığı, bu maçlarda yalnızca 5 gol kaydedebildiği ve iki maçta bir gol ortalaması yakaladığı belirtiliyor.