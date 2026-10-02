İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı kriz etrafında kopan tartışmaya dahil olmayı reddetti. De la Fuente, mevcut kriz sırasında "Avrupa'nın Brezilyası"nın başında kendisi olsaydı ne yapacağına dair varsayımsal bir soru almıştı.

İspanya teknik direktörünün yanıtı temkinli oldu. Hakkında tüm bilgi ve ayrıntılara sahip olmadığı bir durumda nasıl bir karar alacağını belirleyemeyeceğini vurgulayan De la Fuente, bu tür krizlerle başa çıkabilmek için herhangi bir hüküm vermeden ya da tavır almadan önce öncelikle gerçekte ne olduğunu bilmek gerektiğine işaret etti.

De la Fuente, Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Açıkçası bu konu hakkında konuşamam ya da görüş bildiremem, çünkü elimde yeterli bilgi ve veri yok. Tahminler ve varsayımlar benim doğamda yok ve gerçekleri bilmeden hüküm vermeyi sevmem."

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre her durumla gerçekten yaşandığı anda ilgilenmek gerekir. Hocalarımdan birinin her zaman söylediği gibi: Her durumun kendine has bir özelliği vardır ve ona kendi doğasına göre yaklaşmak gerekir." De la Fuente, kendisini başka bir teknik direktörün yerine koymayı ve tüm detaylarını bilmediği bir krizdeki bir karar hakkında hüküm vermeyi tercih etmediğini vurguladı.

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Ronaldo'nun durumuyla nasıl başa çıkılması gerektiğine dair bir fikri olup olmadığını açıklaması istendiğinde ise De la Fuente, "Açıkçası bilmiyorum" demekle yetindi ve ardından tavrını daha da net bir şekilde ortaya koydu: "Dediğim gibi, gerçeği ve gerçekte ne olduğunu bilmeden bir yanıt vermek mümkün değil."

İspanya teknik direktörü sözlerini şöyle noktaladı: "Ve maalesef, söyleyebileceğim tek şey bu." Böylece Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı arasındaki kriz hakkında varsayımsal bir görüş sunmanın kapısını kapatan De la Fuente, hakkında tam bilgiye sahip olmadığı ayrıntılara girmemeyi ve İspanya Milli Takımı'nı bekleyen Çekya maçına odaklanmayı tercih etti.