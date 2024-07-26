Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan oyuncuya ayrılık yolu göründü.

Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yaz transfer döneminde Karagümrük'ten takıma dahil olan Levent Mercan hakkında beklemeyen bir gelişme var.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi.

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Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralamayı planlıyor.

Cengiz de yolcu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder'e yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sol ve sağ kanatta rotasyonunu tamamladı. Portekizli çalıştırıcı sol kanadı Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'a, sağ kanadı ise Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye emanet etmeyi planlıyor.

Menajeri çağırıldı

Deneyimli teknik adamın planlamasında Cengiz Ünder'e yer kalmadı. 15 milyon euroya gelen 27 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmek istemeyen Mourinho'nun kararı sonrası menajeriyle bu durum masaya yatırılacak.