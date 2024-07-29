Gareth Southgate'in yeni mesleği hayrete düşürdü

EURO 2024'te İngiltere'yi finale çıkaran ancak kupayı kazanamayan Gareth Southgate, kendisine şaşırtıcı bir meslek seçti.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Üç Aslan'ı iki kez Avrupa Şampiyonası finaline taşımayı başardı.

Tecrübeli hoca ayrıca İngilizlerle Dünya Kupası'nda da yarı finale yükseldi.

Ancak Southgate'in İngiltere Milli Takımı'ndaki görevi EURO 2024 sonrası bitti.

Haberin devamı aşağıda

İstifa etti

İngilizler, EURO 2024'te İspanya ile Almanya'nın başkentinde final oynamayı başarsa da dev maçta 2-1 yenilerek evine yine kupasız döndü.

Turnuvanın tamamlanmasından kısa bir süre sonra Gareth Southgate, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli teknik direktör, Almanya'da İngiltere'ye oynattığı 'temposuz' futbol ile çok eleştirilmişti.

BBC'de TV yorumcusu olacak

İngiltere Milli Takımı, henüz Gareth Southgate'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu henüz henüz dolduramadı ancak Daily Mail'e göre Southgate'in bir sonraki işi şimdiden belli.

Tecrübeli teknik direktörün, İngiliz televizyonunda BBC kanalında cumartesi ve pazar akşamları yayınlanan ünlü programı Match of the Day'e yorumcu olarak katılacağı bildirildi.