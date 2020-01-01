Gareth Bale'in menajerinden transfer açıklaması

Gareth Bale’in menajeri, yıldız oyuncunun başka bir takıma kiralanacağı şeklinde çıkan haberleri saçmalık olarak nitelendirdi.

ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gareth Bale, yakın zamanda takımdan ayrılacak gibi görünmüyor.

Galli oyuncunun menajeri Jonathan Barnett, “Real Madrid’de oynamaya devam edecek. İki buçuk yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Orada olmaya devam edecek ve her şey iyi olacak” ifadelerini kullandı.

ile görüşmediklerini ve vergiler de eklenince Bale’in yıllık ücretinin Premier Lig kulüpleri için çok yüksek olacağını söyleyen Barnett, futbolcunun kiralık olarak da hiçbir kulübe gitmeyeceğini belirtti.

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Barnett, “Bale, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Dünyanın en iyilerinden biri neden kiralık gitsin ki? Futbolda işler değişebilir ancak kiralanacağı söylentileri komik. Zaten dünyada Bale’in maliyetini karşılayabilecek fazla takım da yok. Real Madrid’de mutlu ve kazanacağı kupalar var” diye konuştu.

İspanyol devinin formasıyla bu sezon 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Bale, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.