Transfer

Gareth Bale'a inanılmaz transfer teklifi

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Burak Yılmaz'ın eski takımı, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Bale'ı dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazır.

Gareth Bale dünya futbolunun en çok kazanan ismi olabilir mi?

Çin'den gelen uçuk transfer teklifini kabul ederse, evet. 

Mirror'ın haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın kadrosunda düşünmediği Bale'a haftalık 1 milyon pound'luk maaş teklif etti.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

30 yaşındaki Galli futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde en çok kazanan isim olacak fakat gelen haberlere göre Bale'ın niyeti Avrupa'da kalmak.

2013'te 101 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Real Madrid'e giden Bale, o dönem için tarihin en pahalı transferi unvanını Cristiano Ronaldo'nun elinden almıştı.

Beijing Guoan, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz'ı 2016-17 sezonunda kadrosunda bulundurmuştu.

Kapat