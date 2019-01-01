Gareth Bale'a inanılmaz transfer teklifi
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Gareth Bale dünya futbolunun en çok kazanan ismi olabilir mi?
Çin'den gelen uçuk transfer teklifini kabul ederse, evet.
Mirror'ın haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın kadrosunda düşünmediği Bale'a haftalık 1 milyon pound'luk maaş teklif etti.
30 yaşındaki Galli futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde en çok kazanan isim olacak fakat gelen haberlere göre Bale'ın niyeti Avrupa'da kalmak.
2013'te 101 milyon euro karşılığında Tottenham'dan Real Madrid'e giden Bale, o dönem için tarihin en pahalı transferi unvanını Cristiano Ronaldo'nun elinden almıştı.
Beijing Guoan, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz'ı 2016-17 sezonunda kadrosunda bulundurmuştu.