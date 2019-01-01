Gareth Bale'a inanılmaz transfer teklifi

Burak Yılmaz'ın eski takımı, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Bale'ı dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazır.

Gareth Bale dünya futbolunun en çok kazanan ismi olabilir mi?

Çin'den gelen uçuk transfer teklifini kabul ederse, evet.

Mirror'ın haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, 'de Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın kadrosunda düşünmediği Bale'a haftalık 1 milyon pound'luk maaş teklif etti.

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30 yaşındaki Galli futbolcu bu teklifi kabul etmesi halinde en çok kazanan isim olacak fakat gelen haberlere göre Bale'ın niyeti Avrupa'da kalmak.

2013'te 101 milyon euro karşılığında 'dan Real Madrid'e giden Bale, o dönem için tarihin en pahalı transferi unvanını 'nun elinden almıştı.

Beijing Guoan, Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz'ı 2016-17 sezonunda kadrosunda bulundurmuştu.