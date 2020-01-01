Gareth Bale yeniden Tottenham'da!

İngiliz ekibi, Real Madrid forması giyen eski oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağladı.

, ' de son dönemlerde yeteri kadar şans bulamayan eski yıldızı Gareth Bale 'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Galli oyuncu, 2013 yılında Tottenham'dan Real Madrid'e 101 milyon euro'luk rekor bir bedelle transfer olmuştu.

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Öte yandan Tottenham, bir süredir peşinde olduğu Real Madrid'in 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sergio Reguilon 'un transferini de resmen duyurdu.