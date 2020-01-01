Transfer

Gareth Bale yeniden Tottenham'da!

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Gareth Bale Tottenham
twitter/@SpursOfficial
İngiliz ekibi, Real Madrid forması giyen eski oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağladı.

Tottenham , Real Madrid' de son dönemlerde yeteri kadar şans bulamayan eski yıldızı Gareth Bale 'ı renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. 

Galli oyuncu, 2013 yılında Tottenham'dan Real Madrid'e 101 milyon euro'luk rekor bir bedelle transfer olmuştu. 

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