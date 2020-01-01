Gareth Bale Tottenham'la görüşmek üzere İngiltere'de

Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'ye ait özel jetle Londra'ya gelen Gareth Bale, kiralık olarak İngiliz ekibine katılma yolunda.

İngiltere Premier Lig ekibi 'a transferi gündemde olan 'in Gallerli yıldız futbolcusu Gareth Bale, İngiltere'ye ulaştı.

Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'ye ait özel jetle Londra yakınlarındaki Luton Havaalanı'na inen Bale ve Real Madrid'den takım arkadaşı Sergio Reguilon, transfer detaylarını görüşmek üzere özel bir araçla Tottenham'ın kulüp binasına doğru yola çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 2013'te Tottenham'dan 101 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon eski kulübünde kiralık olarak forma giyecek. Tottenham'ın, 23 yaşındaki İspanyol sol bek Reguilon'u da kadrosuna katması bekleniyor.

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Milli Takımı'nda 83 karşılaşmada 33 gole imza atan Bale, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.