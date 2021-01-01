Gareth Bale, Tottenham'da eski günlerine dönüyor

Sezon başında Real Madrid'den eski kulübü Tottenham'a kiralık olarak dönen Gareth Bale yeniden formunu kazanmış gibi görünüyor.

2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro gibi rekor bir bonservisle Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale, kiralık olarak döndüğü İngiliz ekibinde eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor.

Real Madrid'de eleştirilerin hedefi olan Galli oyuncu, Jose Mourinho'nun yönetiminde Tottenham'a katkı vermeye başladı. Yıldız oyuncu, forma giydiği son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Son kurbanı Crystal Palace oldu

Gareth Bale, Premier Lig'de oynanan Crystal Palace maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Mourinho'nun öğrencilerinin mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktığı mücadelede Bale, üç puanın kazanılmasında attığı iki golle başrol oynadı.

Tottenham'ın diğer iki golü ise Harry Kane'den geldi.

Gareth Bale'ın kariyerinden satırbaşları

İngiliz futboluna Southampton'da 'merhaba' diyen Bale, burada gösterdiği performansla 14.7 milyon euro bedelle Tottenham'a transfer oldu. Londra ekibinde muhteşem bir çıkış yapan Bale, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekti.

Birçok kulübün transfer etmek istediği yıldız ismi Real Madrid, 101 milyon euro karşılığın transfer etti. 2013 - 2020 yılları arasında İspanyol ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 251 karşılaşmaya çıkan Bale, 105 gol atarken 68 de asist yapma başarısı gösterdi.

Ardından Real Madrid'de Zinedine Zidane ile sorunlar yaşayan Bale, bu sezonun başında Tottenham'a kiralık olarak gönderildi.