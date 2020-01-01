Gareth Bale: Real Madrid'de her maçta aşırı baskı var

Real Madrid'in Galli yıldızı, taraftarların kendisine gösterdiği tepkilerin performansını olumsuz etkilediğini açıkladı.

’de tartışmaların ve eleştiri oklarının hedefi olan Gareth Bale, taraftarların kendisini yuhalaması nedeniyle öz güven sorunları yaşadığını itiraf etti.

The Erik Anders Lang Show adındaki bir podcast programında açıklamalarda bulunan Galli futbolcu, “Real Madrid'de her maçta aşırı baskı var. İyi oynayamıyorsanız başınız belâda demektir. Statta 80 bin kişi tarafından ıslıklandım, çünkü iyi oynamadım. Bunu birkaç kez yaşadım. Bu hiç hoş değil ve öz güvenini de sarsıyor” ifadelerini kullandı.

Taraftarların neden böyle bir tepki verdiğini anlayamadığını söyleyen Bale, “Sahada iyi oynayamıyorsanız, taraftarlarınızın daha iyisini yapmanıza yardımcı olmaya çalışmasını beklersiniz. Ama tam tersini yapıp sizi ıslıklıyorlar” dedi.

Daha fazla takım

“Futbolda harika bir maç çıkarabilirsiniz, ama beş maç gol atamazsanız herkes korkunç oynadığınızı söylüyor” diyen Bale, “Kendinizce iyi oynadığını düşünüyorsunuz, sadece gol atmadınız ya da asist yapmadınız. Ama insanlar sadece golleri, asistleri ve ‘vay be’ dedirten şeyleri sever. Bazen ise bu her zaman gerçekleşmez” diyerek taraftarların bakış açısını eleştirdi.