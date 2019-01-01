Gareth Bale, Manchester United yolunda
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Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini sürdüren Gareth Bale, yeniden İngiltere'nin yolunu tutabilir.
Daily Mail'in haberine göre, Manchester United, Galli yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek.
Yaz transfer döneminde de 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in de artık sıcak bakması sebebiyle bu transferi noktalamaya daha yakın.
Real Madrid ise Zinedine Zidane'ın kadrosunda görmek istediği Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için Gareth Bale'i transferde kullanmak istiyor.