Gareth Bale kariyerini Real Madrid'de bitirmek istiyor

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale'in menajeri, Galli oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Gareth Bale'in menajeri, oyuncusunun bu yaz takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını hatta kariyerini 'de bitirmek istediğini söyledi.

Bale, Madrid'de taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış, takım arkadaşı Thibaut Courtois tarafından kamuoyu önünde eleştirilmişti.

Zor günler geçiren Bale'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulurken, menajeri Jonathan Barnett iddiaları reddetti:

"Bale, kariyerini Real Madrid'de noktalamak istiyor. Eğer bu mümkün olmazsa tekrar masaya oturup konuşuruz."

BBC Radio 5 Live's Football Daily podcastine konuşan Barnett, Zidane ile aralarında oluşan problem hakkında ise, "O, Zidane ile konuşacak ve sezon sonu kararını verecek. Bale'in bir oynama tarzı var ancak Zidane onu farklı bir tarzda oynatmak istedi. Bunun nedeni buydu." dedi.

Galli oyuncu bu sezon resmi maçlarda 34 kez forma giydi, 13 gol attı, 5 asist yaptı.