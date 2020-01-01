Gareth Bale için Newcastle United devrede

Real Madrid'den ayrılması beklenen Bale'a Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United talip.

, Gareth Bale'ı kadrosuna katmak istiyor.

Marca'nın haberine göre, 'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın almak üzere olduğu Newcastle, yeni sezona Bale transferiyle girmek ve dikkatleri üzerine çekmek istiyor.

Takımın yeni sahipleri, devralmanın tamamlanmasının ardından 'le masaya oturarak transferi bitirmeye niyetli. Selman ve ekibi teknik direktörlük için de Mauricio Pochettino'yu düşünüyor.

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Muhammed bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi hem ülkede hem de dünya çapında tepki çekti.

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Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen'ın Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi istendi.

Mektupta ayrıca "Veliaht Prens (Muhammed bin Selman), kendisinin onayıyla gerçekleştirildiğine inanılan Cemal Kaşıkçı'nın korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından spor etkinliklerini ve kişiliklerini Krallık'ın imajını iyileştirmek için bir araç olarak kullanıyor." ifadesine de yer verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de Suudi Arabistan'ın, Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istedi.