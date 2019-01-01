Gareth Bale: Günah keçisi ilan edildim

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılması beklenen ancak son anda takımda kalan Gareth Bale günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

'in Galli yıldızı Gareth Bale transfer döneminde yaşananların ardından takımda mutlu olmadığını ifade etti.

Sky Sports'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Yaşananların ardından günah keçisi ilan edildiğimi hissediyorum ve bu adil değil." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun yalnızca kendisi için değil takım için de çok zor geçtiğini beliriken şunları söyledi: "Şu anda mutlu bir şekilde oynadığımı söyleyemem fakat oynamaya devam ediyorum. Profesyonel bir futbolcu olduğum sürece ülkem ve takımım için her şeyimi vermeye devam edeceğim."

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Galli yıldız hazırlık kampına katıldığında işlerin oldukça zor olduğunu ve insanların kendisini hakkında birçok şey söylediğini belirtti ve şunları söyledi: "Kariyerimdeki en zor durum değildi ancak ideal bir durum da değil. Buna rağmen üstesinden nasıl geleceğimi biliyorum."

Yeni sezonda oynanan ilk üç maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Bale bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asist yaparken oynadığı son maçta Villareal karşısında kırmızı kart gördü.

Gareth Bale, 2013 yazında transfer olduğu Madrid ekibinde 221 maça çıkarken 98 kez fileleri havalandırmayı başardı.